自民党が圧勝した今回の総選挙は、過去にないほどネットの情報が参考にされた選挙でした。しかしその裏側には、誤った情報やフェイク動画が溢れていました。その実態とは。 【写真を見る】ネット上の“フェイク”が選挙を左右⁉ AIのウソをAIが見破る時代 0.13秒の“異変”見逃さず… 肉眼では判別不能なフェイク画像も判定 中道改革連合の結党発表の動画。しかし、党のマークは赤色。本物はもちろん青です。そしてマ