ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇に届かなかった。1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った夢舞台。金には届かなかったが、魂のランを見せつけた。競技後、発した「生きてて良かった」の名言に日本中に感動が広がっている。平野の覚悟が伝わってくる言葉だった。競技後