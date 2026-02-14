普段はきらびやかにメイクアップして公の場に登場する女性タレント。そんな彼女らも、ファンとの距離感が近いSNSなどでは、ノーメイクのすっぴんを公開することも。今回は、芸能界の美女たちが普段は見せないノーメイク姿を公開した貴重な瞬間を、彼女たちのインスタグラム、エックス、TikTokから紹介したい。【写真】元お騒がせタレントの湯上がりすっぴんほか（全14枚）■ 木下優樹菜元タレントで現在はYouTuber、インフルエ