五輪フィギュアスケート男子は大波乱の結果となった。男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。世界王者イリア・マリニン（米国）は４回転アクセルは回転が抜け、２度転倒などが響きまさかの８位に。演技後は両手で顔を覆った。金メダルはカザ