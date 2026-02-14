筆者の知人A子さんは、小学生の息子さんと、息子さんの友人宅でピザを作ることになりました。役割分担を考えていると、ママ友からは「女の子は料理しようね、男の子は公園で遊んでていいよ」という性別で役割を分ける発言。その時A子さんは──。 どうして性別で役割を分けるの？ ある日、小学生の息子の友人宅に、息子と一緒にお邪魔しました。お昼にはピザを作ろうという話になったのですが、ママ友が「じゃあ、女の子は料理を