お笑いトリオ「ななめ45°」の岡安章介（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。下咽頭がんが寛解したことを報告した。 【写真】現在の岡安章介全体的にシュッとした印象に 岡安は「私事で恐縮ではございますが、5年前に罹患いたしました下咽頭癌につきまして、先日実施いたしました病院での検査結果、特に異常は認められず、寛解と診断していただきました」と公表。「皆様の温かいご支援とご厚情のおかげで、ここまで