タレントの小島瑠璃子（32）が、19日放送のバラエティ番組「資産、全部売ってみた」（ABEMA）で芸能界復帰後、初の番組MCとして出演することが分かった。 【写真】復帰後初のMCに気合十分のこじるり金髪がまぶしい！ 小島に関しては、2023年2月末で長年所属していたホリプロを退社。同年3月に一般男性との結婚が報じられ、同8月に第1子妊娠を公表した。その後出産したが、夫は2025年2月に29歳で急逝。同年10月に芸能活動の