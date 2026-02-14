鈴木満氏が語るリーグ優勝の条件鈴木満という男は、鹿島アントラーズの「勝利」の味を誰よりも知っている。国内三大タイトル獲得数は通算20冠以上。そのすべてに関わってきた強化のプロフェッショナルだ。だが、そんな彼にとっても、2025年のリーグ優勝は特別な味がしたという。それは、長年彼の心に刺さっていた「棘（トラウマ）」が、ようやく抜けた瞬間でもあったからだ。（取材・文＝森雅史／全5回の4回目）◇◇