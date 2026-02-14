大卒2年目の中川敦瑛が自らに課すノルマ柏レイソルは2月13日、トレーニング後に選手の取材対応を実施した。昨季途中から頭角を現した23歳のMF中川敦瑛が、開幕戦の不完全燃焼と勝負の2年目に懸ける思いを語った。開幕スタメンで迎えた今季。プロ2年目の若きボランチは、確かな手応えよりも悔しさを胸にシーズンを走り出した。「開幕戦ということで少し緊張もありましたし、コンディションにも不安がありました。でも、2年目だ