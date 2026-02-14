ポステコグルー氏は昨季までトッテナムを指揮していたオーストラリア人指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏が、古巣トッテナムに対して「ビッグクラブとは言えない」と苦言を呈した。英衛星放送局「スカイ・スポーツ」が報じた。オーストラリア代表や横浜F・マリノスでも指揮を執ったポステコグルー氏は2023-24シーズンから昨季終了までトッテナムで監督を務めた。その後任として今季からスパーズを率いてきたのがトーマス・フ