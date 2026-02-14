春季キャンプ開幕2日目の2月2日。阪神・藤川球児監督（45）が二軍キャンプ地である沖縄・具志川を“電撃視察”した。【画像】「俺らなんて不要」「トレードに出して」二軍キャンプで不貞腐れていたのは…球団史上初のリーグ連覇を目指す昨季のリーグ覇者ながら、初日に藤川監督は一軍キャンプ地の宜野座(ぎのざ)で「連覇という言葉は使わない」と宣言。一からチームを鍛え直すとしていた。「戦力的には他球団よりも優位とされ