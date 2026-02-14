【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比10銭円高ドル安の1ドル＝152円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1863〜73ドル、181円20〜30銭。1月の米消費者物価指数（CPI）の結果を受け、利下げ継続の見方が拡大。米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢となった。