〈「自身のことを何度も『サナエ』呼び」高市早苗首相が日米首脳会談でトランプに見せた“ぎょっとする話し方”《異例の“選挙支援”で見返り要求懸念も、衆院選圧勝で日本経済どうなる？》〉から続く2月8日投開票の衆議院議員総選挙で310議席超を確保する大勝を収めた自民党。今後、高市カラーの政策がより強力に推し進められることになるが、その時、日本経済に何が起きるのか。2月11日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部