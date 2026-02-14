アイドルプロデューサー・木村ミサ（35）が、15日放送の『情熱大陸』（MBS／TBS系、後11：00）はに出演する。日本の「KAWAII」を世界へ。エンタメの中心で新たな潮流を生み出し続ける木村ミサの6ヶ月間を追う。【写真】誕生した息子のショットを添え報告した木村ミサFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」など、2025年の音楽シーンを席