ダム工事用道路だけど「将来のバイパス」国土交通省 利賀（とが）ダム工事事務所は2026年2月12日、建設中の「利賀トンネル（仮称）」が貫通したと発表し、貫通の瞬間の映像を公開しました。【動画】ガリガリガリ…貫通！ 記念すべき瞬間を動画で！利賀トンネルは富山県南砺市で建設している「利賀ダム」の本体建設工事に必要な工事用道路であり、将来的に国道471号「利賀バイパス」の一部となるトンネルです。うち、利賀トン