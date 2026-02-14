京成電鉄は、成田国際空港の機能強化に伴う需要増加に対応するため、アクセスの強化に取り組む。成田湯川〜成田空港駅間の単線区間の複線化に合わせ、スカイライナーと2028年度に運行を開始予定の新型有料特急専用の新線を整備し、複々線化する。新線は新鎌ヶ谷〜印旛日本医大駅間の全長約20キロで、一般列車も含めて運行本数が増加する。これにより、日暮里〜空港第2ビル駅間を30分台前半、押上〜空港第2ビル駅間を20分台後半で結