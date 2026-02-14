静岡県熱海市にある「熱海銀座商店街」に小籠包専門店がオープンする。2026年2月13日に開店する『大二郎の小籠包』は、出来立ての小籠包を店頭で味わえるお店。いったいどんなこだわりが詰まっているのか。復活を遂げた熱海に出店”できたて”がポイント都内から1時間以内で行ける温泉リゾート熱海は、高度経済成長期に多くの宿泊客で賑わった観光地。バブル崩壊補に衰退するも、近年再人気を遂げている。そんな熱海にできたて小