FAカップ4回戦が13日に行われ、ハル・シティ（2部）とチェルシーが対戦した。ハル・シティの平河悠が右のシャドーとして先発出場した一戦は、チェルシーが序盤からボールをコントロールし、何度か決定機を迎えるが、ゴールを決めきることができない。対するハル・シティは、5−2−3で守備ブロックを構えつつ、得点を狙っていく。スコアは40分に動く。敵陣でのパスワークから、ペドロ・ネトがリアム・デラップからの折り返し