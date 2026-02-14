ブンデスリーガ第22節が13日に行われ、ドルトムントとマインツが対戦した。マインツの佐野海舟が中盤の一角として先発出場した一戦は10分、ドルトムントが敵陣のボックス右角でFKのチャンスを得ると、キッカーのユリアン・リエルソンが蹴ったボールをセール・ギラシが豪快に頭で叩きつけて先制する。続けて15分にドルトムントが加点。敵陣ボックス付近でボールを奪い返すと、リエルソンのクロスにマクシミリアン・バイアーが