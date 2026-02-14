第58寿和丸。2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。デビュー作でノンフィ