◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティング（FS）が13日に行われ、鍵山優真選手が銀メダルを獲得しました。ショートプログラムでは4回転＋3回転のコンビネーションを決めるなど103.07点をマークし、2位につけた鍵山選手。逆転で優勝を狙うフリーは演技冒頭、4回転サルコウは飛び上がりと同時に軸が傾きます