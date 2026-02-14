織田信長の妹で、後に柴田勝家の正室となった市（お市の方）画像提供：ニューズコム／共同通信イメージズ2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。前回は選挙速報で放送が休止となった。そこで今回は、今後のストーリー展開における注