SVリーグ 注目選手インタビュー甲斐優斗／大阪ブルテオン後編【「短時間でアピールすることが大事」】学生生活に終止符を打った2025年は、甲斐優斗にとって"スタート"の１年でもあった。2024年にパリ五輪に出場したことで、その４年後のロサンゼルス五輪には「エースアタッカーとして出場する」ことを目標に掲げている。実際、2025年度の代表戦ではそれまでの途中出場から一転、試合やセットの初めからスタメンで起用される機