SVリーグ 注目選手インタビュー甲斐優斗／大阪ブルテオン前編【悔いの残らないように臨んだインカレだったが...】2025年の甲斐優斗は、常に駆け回っていた。年が明けてまもなくSVリーグの大阪ブルテオン（大阪B）に特別指定選手として加入し、夏の代表シーズンは日本代表の一員として国際大会に出場。それが終わると、2025-26シーズンは大阪Bに正式入団し、それと並行して専修大でもプレーした。２月７日のSVリーグ第13節、敵