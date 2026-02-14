なぜ、ウイスキーのブレンドは、人の手に拠る仕事なのか。サントリー主席ブレンダーの輿石太さんは「日々熟成し続ける原酒の個性は、毎日飲むことで輪郭が見えてくる。それを自分の鼻と舌に教え込んで、試作をくり返す」という――。（後編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部2025年「卓越した技能者（現代の名工）」を受賞した、サントリー・主席ブレンダーの輿石太さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■量を追わ