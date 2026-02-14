「ミルトン・フリードマン」（上・下）［著］ジェニファー・バーンズ「フリードマンという名前はしばらくの間、単なる一人の人物ではなく、ひとまとまりの思想全体を思い起こさせた」と本書の冒頭にあるが、私もまたミルトン・フリードマンのことを、マネタリズム（物価の安定のために貨幣供給量の管理を重視する立場）や新自由主義を理論的に支えた極端な思想としてしか記憶していなかった。だが、上下巻合わせて800頁（ペー