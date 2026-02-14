「叫び」［著］畠山丑雄その土地は、僕にとってはまさに地元だった。電車で、バスで、自転車で、徒歩で動き回った履歴を線で地図に描くなら、大阪府茨木市の安威川（あいがわ）沿いは真っ黒に塗りつぶされるだろう。そこが、『叫び』の主な舞台となる。2025年の万博開催を迎える茨木市。早野ひかるという、この地に転居してきた地方公務員の男性を焦点として、小説は構成されている。同棲（どうせい）するはずの女性が現れな