第2次トランプ政権になってアメリカ人の生活は良くなったのか。朝日新聞GLOBE編集部記者の金成隆一さんは「都市部と地方の格差は日本の比にならないくらい広がっている」という。『世界の大転換』（SB新書）より、東京大学准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第4回）