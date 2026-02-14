『青春の殺人者』（76年）、『太陽を盗んだ男』（79年）──たった2本で映画史に名を残しながら、第3作を手がけることなく80歳でこの世を去った長谷川和彦。「ゴジ」と呼ばれた監督の未映画化企画について検証する、後編記事。前編記事『長谷川和彦「幻のデビュー作」の「意外な内容」…一躍脚光ののち、プロデューサーを激怒させた「超常現象」への傾倒』より続く。9人の新鋭監督集団1982年6月、長谷川和彦の発案による「ディレク