「がんと生ききる」［著］落合恵子それはレモン色のカバーに見えた。まさかの落合恵子。驚くべし「がんと生ききる」とは。深夜放送のアイドルで、いつの間にか青山のクレヨンハウスの主。そしてオーガニックレストラン経営。私の人生のどこかで引っかかっている。DJの面白さ、絵本の広がり、学生を連れ行くブックトリップの途中下車。その彼女が今やがんと診断されていたとは。レイチェル・カーソンのことから始まる。やはり