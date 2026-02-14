ウイスキーの味の違いは、なぜ生まれるのか。サントリー主席ブレンダーの輿石太さんは「1滴の原酒を加えるだけで味が変わる繊細さが、ジャパニーズウイスキーにはある」という――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部サントリー「ブレンダー室」主席ブレンダーの輿石太さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■ウイスキーの違いはどこからくるかコンビニの冷蔵ケースを見てうなだれた。「あ、残念。売り切れ