ミズノ主催「野球ママの本音座談会」で里田まいさんと語り合った“悩み”同じ悩みを抱える母親同士だからこそ、わかり合えることがある。“野球に携わるすべての人を笑顔にしたい”という「BASEBALL DREAM EXP」の一環として企画された、スポーツメーカー大手「ミズノ」主催の「野球ママの本音座談会」。野球を頑張る子どもを応援するママ同士で楽しく交流することを目的に、巨人・田中将大投手の妻で、自身も学童野球の息子を育