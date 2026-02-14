「フェイスウォッシュ・ネクロマンシー」［著］栗原知子ある日、突然現れた祖母の霊。降霊のきっかけは、洗顔料で洗った手の甲に、亡き祖母の手の面影を重ねたことだった。着物姿の小柄な体、険しい表情。間違いない。これは祖母だ。けれど、主人公の「私」は、驚きで叫ぶでもなく腰を抜かすでもなく、駅ビルの店から祖母と一緒にバスに乗って帰宅する。祖母は「私」にしか視（み）えない。帰宅した家には、中学校に行かなく