TWICEのミナが、圧巻の美貌でファンを釘付けにした。ミナは2月13日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ公開された写真には、しなやかな曲線美が際立つ黒のベアトップドレスを纏ったミナの姿が収められている。透き通るような白い肌に華奢な肩や鎖骨のラインが露わになった大胆なドレス姿は、見る者の視線を一瞬で奪う。抜群のビジュアルはもちろんのこと、アンニュイな表情から漂う