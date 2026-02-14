FCソウルは来る2月17日にホームで開催するサンフレッチェ広島とのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第8節を、本拠地ソウルワールドカップ競技場ではなく木洞（モクトン）運動場で行う。芝凍結の問題でソウルワールドカップ競技場での正常な試合開催が困難となり、アジアサッカー連盟（AFC）が会場変更を許可した。【写真】「ピッチが凍ってる！」選手も指摘するKリーグ芝問題今回の事例は、韓国プロサッカーK