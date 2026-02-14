難易度の高い映画賞を受賞俳優の広瀬すず（28歳）が、『第68回ブルーリボン賞』で主演女優賞を受賞した。この賞は、在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成される東京映画記者会が選考した作品に与えられる。広瀬は『ゆきてかへらぬ』『遠い山なみの光』『片思い世界』の好演が評価され、ブルーリボン賞初受賞にして、初の主演女優賞も獲得した。「日ごろ現場やイベントを取材している記者たちが選ぶので、作品の演技のみならず、