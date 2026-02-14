身近な女の子について、「なんかいいな。」と感じるところ。心のなかで思うだけではなく、ちゃんと口に出して褒めてあげることができたら、自分も、相手の女の子も、少し幸せな気持ちになると思いませんか？そこで今回は、「女の子へのちょっとした褒め言葉」についてご紹介させていただきたいと思います。【１】「センスいいね。」と、感性を褒める服装に持ち物、読書、映画、音楽など。その人が選ぶもの、好むものについて、感