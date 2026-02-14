2026年冬ドラマでトップの視聴率を獲得2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、1月4日の初回放送で平均世帯視聴率13.5%（関東地区、ビデオリサーチ社調べ）という好スタートを切った。これは1月から放送されているドラマの中で、鈴木亮平・戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系）や松嶋菜々子の久しぶりとなる主演作『おコメの女』（テレビ朝日系）をしのぐトップの数字で、今年最注目のドラマと呼ばれている。また、