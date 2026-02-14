２００６年トリノ五輪でスノーボードハーフパイプ男子日本代表だった成田童夢さんが１４日、自身のＳＮＳを更新し、ミラノ五輪の同種目で２つのメダルを獲得した日本代表ら選手を「夢と感動をありがとう」と感謝をつづった。戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は銅メダルを獲得。平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は４位、１月のＷ杯で転倒して右骨盤骨折など大けがを負った２２年北京五輪王者・平野