熱戦が続くミラノ・コルティナ冬季五輪。スキージャンプ混合団体では、高梨沙羅（29）・丸山希（27）・小林陵侑（29）・二階堂蓮（24）の4人が銅メダルを獲得した。高梨にとっては、4年ぶりの雪辱を果たした形だ。前回北京大会の混合団体ではスーツ規定違反で失格となり、高梨は悔し涙を見せていた。今大会で悲願の団体メダルを獲得後のインタビューでは、「みんなのおかげです」と語り、嬉し涙を流した。【写真】太めの眉毛やメ