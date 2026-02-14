二階堂蓮がノーマルヒルで銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ（男子）で、ある騒動が起きた。「きっかけは1月にドイツ紙『ビルド』が、"一部のジャンプ選手がスーツの採寸前に男性器にヒアルロン酸を注入し、陰茎を大きくした状態でスーツを製作している"と報じたこと。五輪開幕直前に英BBCが"男性器に注射をした証拠が出た場合、ドーピング検査をする可能性がある"と報じ、一気に注目されました」（スポー