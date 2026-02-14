松屋フーズが回転寿司業態に乗り出していることをご存知だろうか？「すし松」という屋号で現在、関東・大阪で20店舗を展開している。松屋フーズの寿司業態への挑戦は意外に古く、2006年に回転寿司店等12店舗を営業譲渡で獲得した頃にまで遡る。同年、高級寿司割烹の看板を掲げた「福松」を2店舗、2007年に「すし松」1号店を出店し、本格的に寿司への挑戦が始まった。20年の年月を経て、ついに本格参入へ私も開店当初の「福松」に何