与党の自民党が大勝した。高市早苗総理は世論の信任を受けて、悪化した日中関係の打開に進むと思われるが、実現は難しい。台湾有事答弁を取り消すことは世論が許さない。米国との関係にも微妙な風が流れるだろう。「小異を残して大同につく」――中国と国交正常化した当時の先人の知恵を、日中両国が再び生かせるかどうかが問われている。日米中の３国関係を読み解く中国政府は、今回の総選挙後の日本をどう見ているか。政権交代の