洗練された新デザインにBMWグループは、高級ブランドの『BMWアルピナ』の新しいロゴを発表した。【画像】パフォーマンスを妥協しない長距離ツアラー【アルピナD4 SグランクーペとB3 GTツーリングを詳しく見る】全55枚アルピナの伝統的なスロットルボディとクランクシャフトのモチーフを継承しつつ、より精密な表現と透明感のある仕上げが採用されている。外側部分は、今年初めに発表された新しいワードマークで囲まれており、こ