◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が大逆転での銅メダルを獲得した。★佐藤駿（さとう・しゅん）☆生まれとサイズ2004年（平16）2月6日生まれ、仙台市出身の21歳。父の仕事の影響で埼玉県へ引っ越し、埼玉栄中、同高を卒業。明大4