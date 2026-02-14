ミラノ・コルティナオリンピックは１３日（日本時間１４日未明）、フィギュアスケート男子フリーが行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１７６・９９点を挙げてショートプログラム（ＳＰ）との合計を２８０・０６点に伸ばし、２大会連続の銀メダルを獲得した。ＳＰ９位だった佐藤駿（エームサービス）がフリー３位の１８６・２０点を挙げ、合計２７４・９０点で３位に浮上し、銅メダルを獲得した。日本男子は、この種目で