◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）がSP9位から大逆転での銅メダルを獲得した。冒頭に大技の4回転ルッツを決め、その後も連続ジャンプなど高いレベルの演技を披露。挑戦するプランもあった4回転フリップは回避したが、日下コーチもガッ