格闘家の前田日明が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1月18日未明、激しい腹痛により、緊急搬送され手術を行っていたことを明かした。【動画】前田日明、緊急搬送で手術していた前田は「胆石からくる胆のう炎になって、胆のう炎がさらに進行して腹膜炎まで起こして。今回の入院で胆のうの除去手術ですね。その前の段階で、救急車で病院行ったんですけど、CTで見たら、前回入れた胆管に入っているはずのステントが抜けてい