小川町市街地のアクセスが向上 残りは1.3km2026年2月7日、埼玉県が小川町で整備を進めている「都市計画道路環状1号」の腰越〜青山間の延長1.3kmが開通し、同日15時に一般開放されました。どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。都市計画道路環状1号は、埼玉県の中部に位置する比企郡小川町で整備が進められている延長約6.6kmの都市計画道路です。東武東上線 小川町駅や町役場がある中心市街地を、国道2