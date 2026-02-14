13日午後、名古屋市中川区で強盗傷害事件があり、男性1人が軽いけがをしました。現場から男が逃走していて、警察が行方を追っています。 【写真を見る】制止しようとしてボンネットから振り落とされる…名古屋・中川区で強盗傷害事件男は逃走 警察によりますと、13日午後7時ごろ、名古屋市中川区にあるパチンコ店の駐車場で、車の窓ガラスを割ってかばんを盗む男を58歳の男性が見つけました。 男が隣に止めていた車に乗り込み